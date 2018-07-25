مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين قتلوا مساء الأربعاء في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "مواقع عسكرية عدة" لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق نار على جنود إسرائيليين من القطاع، وذلك بعد خمسة أيام على دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ.

وقد أصيب ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة إلى خطيرة، وجندي بجروح طفيفة بإطلاق النار الفلسطيني، ونقلا إلى المستشفى.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية.نت" أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة عقب القصف الإسرائيلي على القطاع.