"داعش" يتبنى هجوم تورونتو

أعلن تنظيم #داعش، الأربعاء، في بيان عبر وكالة أعماق التابعة له، مسؤوليته عن هجوم #تورونتو، الذي وقع الأحد وأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 13 شخصاً بينما قتل المهاجم نفسه.

وكانت شرطة مدينة تورونتو الكندية، قد قالت، الاثنين، إن المشتبه به في هجوم مسلح بالحي اليوناني في تورونتو، هو فيصل حسين، ويبلغ من العمر 29 عاماً.

من جهتها، ذكرت الأسرة أن حسين "عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصاباً بالذهان والاكتئاب طيلة حياته".

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايداً في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية، خصوصاً بسبب العصابات.

ومنذ مطلع العام، شهدت تورونتو 212 عملية إطلاق نار، راح ضحيتها 26 شخصاً، في مقابل 188 حادث إطلاق نار، و17 قتيلاً بالأسلحة النارية خلال الفترة نفسها من العام السابق.