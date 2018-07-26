كابول.. قتلى بهجوم انتحاري لطالبان يستهدف "الأمن"

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرون بتفجير انتحاري استهدف موكباً للاستخبارات الأفغانية في #كابول الخميس، وفق الشرطة.

وأعلنت حركة #طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي استهدف "مديرية الأمن الوطني"، فيما أكد المتحدث باسم الشرطة، حشمت ستانيكزاي، أن الهجوم وقع الساعة الخامسة (00.30 بتوقيت غرينتش).

والقتلى أربعة من عناصر الاستخبارات، إضافة إلى مدني، فيما الجرحى هم خمسة من عناصر الاستخبارات ومدني.

وقال ستانيكزاي إن المهاجم كان "على الأرجح" يقود سيارة محشوة بالمتفجرات.

ويأتي الهجوم بعد يومين على سقوط خمس قذائف على منطقة سكنية في كابول، مما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص على الأقل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

كذلك فجر انتحاري نفسه، الأحد، قرب مطار كابول الدولي، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، وإصابة 107 آخرين بجروح.

وتبنى تنظيم #داعش هجوم الأحد، وقال إنه كان يستهدف نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم، الذي عاد إلى كابول بعد أكثر من عام في المنفى.

وتنفذ حركة طالبان ومسلحو تنظيم الدولة الاسلامية هجمات دامية متكررة في كابول مما يجعلها احدى أكثر الاماكن خطرا في افغانستان.