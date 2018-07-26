لندن.. استنفار "إطفائي" لمكافحة حريق بمبنى سكني

اندلع حريق هائل في مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة وست هامبستيد بلندن، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مما أجبر رجال الإنقاذ على إجلاء عشرات الأشخاص واستغرق إخماد الحريق نحو أربع ساعات.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن نحو 100 من رجال الإطفاء، و15 عربة إطفاء شاركوا في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أجلوا السكان من الطابق العلوي بسبب مخاوف من انهيار السطح.

وقال مدير مركز الإطفاء، كلينتون موراي، إنه "من المعتقد أن الحريق بدأ في شقة بالطابق الرابع. كما أنقذت طواقم الإطفاء شخصين من الطابق الأول وأخلى عدد من السكان الآخرين الطوابق السفلية.. واستخدم نحو 50 ساكناً بناية عامة محلية كمركز للإيواء".

كما ذكرت فرقة الإطفاء في بيان أنه تم استدعاؤها في الساعة 01.04 صباحاً (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، لافتة إلى أن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن.

ولجأ الجيران إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر لقطات مصورة وصور للحريق.

كذلك أوضحت فرقة الإطفاء أن خدمة إسعاف لندن أكدت عدم نقل أي شخص إلى المستشفى جراء الحريق.

وشهدت بريطانيا، العام الماضي، حريقاً ضخماً أسفر عن مقتل أكثر من 79 شخصاً عندما التهمت النيران مبنى سكنياً مكوناً من 24 طابقاً في غرب لندن، وحاصرت السكان أثناء نومهم ليلاً.

وانتشر ذلك الحريق الذي وقع في #برج_غرينفيل بسرعة محولاً المبنى إلى كتلة لهب ضخمة أثارت فزعاً كبيراً.