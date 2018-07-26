إثيوبيا: العثور على مدير سد النهضة مقتولاً بالرصاص

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الخميس، العثور على سيمجنيو بيكلي #مدير_مشروع_سد_النهضة الإثيوبي مقتولاً في سيارته.

وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني، أنه تم العثور على مدير مشروع #سد_النهضة مقتولا داخل سيارته في ميدان مسكل وسط العاصمة #أديس_أبابا.

وكشف قائد الشرطة الإثيوبية أن مدير سد النهضة الذي عثر على جثته اليوم قتل بالرصاص. ووجد في سيارته في ساحة "مسكرم" وسط أديس أبابا. وقد أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق وضربت طوقا حول المكان.

وذكرت المصادر الإعلامية أن المهندس سيمجنيو عمل منذ تأسيس المشروع وحتى اللحظة الأخيرة مديرا للمشروع، وقد تم نقل جثه إلى المستشفى لتشريحها.