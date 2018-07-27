إسرائيل ترد على عملية الطعن ببناء 400 وحدة استيطانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الجمعة أنه سيتم بناء 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنة التي شهدت مقتل إسرائيلي وجرح اثنين آخرين في هجوم الخميس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليبرمان في تغريدة على تويتر إن "أفضل رد على الإرهاب هو تعزيز المستوطنات". وأعلن عن بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم بالقرب من رام الله في شمال الضفة الغربية.

وقتل مستوطن وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، الخميس، في هجوم بسكين داخل منزل في مستوطنة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان.

وقال الجيش إن "هجوما بسكين وقع في منزل بمستوطنة آدم، موضحاً أنه قتل الفلسطيني المهاجم.

وذكرت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن مصابين اثنين من الإسرائيليين نقلا إلى مستشفى في القدس.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الارتباط المدني الفلسطيني بلغ الوزارة بمقتل مواطن لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق النار عليه جنوب رام الله".