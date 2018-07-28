إعلام إسرائيل: نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة بشأن غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أبلغ وزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، أنه سيتم تقديم مبادرة سياسية بشأن #غزة.

وحسب المصادر فإن هذه المبادرة السياسية وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات التي تجري بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس.

فيما كشفت وسائل إعلام الاحتلال أيضا أن المبادرة تقوم على إعادة تأهيل قطاع غزة، وإعادته لحكم السلطة الفلسطينية، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ #الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى تأسيس دولة الاحتلال، وللمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006.

وتتخلل التظاهرات المتكررة على حدود قطاع غزة مواجهات قُتل فيها منذ انطلاقها نهاية آذار/مارس 155 فلسطينيا.

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وتأتي التوترات بعد خمسة أيام من بدء العمل بوقف لإطلاق النار أعلنت عنه حماس، بعد إطلاق قذائف من قطاع غزة ردت عليها إسرائيل بغارات جوية كثيفة، هي الأعنف منذ 2014 بعد مقتل جندي إسرائيلي.

وتصاعد التوتر بعدها إثر مقتل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة #حماس، خلال عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية. وعلى الإثر أعلنت الكتائب حالة "الاستنفار القصوى".

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة هو عقاب جماعي لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة ويؤدي إلى مزيد من التطرف.