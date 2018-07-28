مطار ميونيخ يلغي 200 رحلة.. بسبب امرأة "مجهولة"

ألغى مطار ميونيخ نحو 200 رحلة، كما تم إخلاء محطتي ركاب، السبت، بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة، بحسب ما أعلنت الشرطة وإدارة المطار.

وتمكنت المرأة من دخول منطقة محظورة في المحطة رقم 2 من دون الخضوع للتفتيش قبل أن تختفي من دون أي أثر على الرغم من عمليات البحث المكثفة، بحسب الشرطة التي اعتبرت أن المرأة لا تشكل "خطرا شديدا".

وتابعت الشرطة أن القطاع الذي دخلته المرأة مجهولة الهوية أخلي بالكامل، وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات.

واضطرت إدارة المطار إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المطار الذي يشهد في نهاية الأسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تم تأخير مواعيد ستين رحلة.

وعادت الحركة في المطار إلى طبيعتها، ويعتبر مطار ميونيخ ثاني أكبر مطارات البلاد بعد مطار فرانكفورت مع 44,6 مليون مسافر في 2017.