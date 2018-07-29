إسرائيل تعترض سفينة حاولت كسر حصار غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض، الأحد، سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول إلى القطاع تعبيراً عن تنديدهم بالحصار البري والبحري المفروض على الفلسطينيين في هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الجيش في بيان، إن السفينة قدمت من أوروبا "لخرق الحصار البحري الشرعي المفروض على قطاع غزة"، موضحاً أنها ستنقل إلى مرفأ أسدود في جنوب إسرائيل.

والسفينة المسماة "العودة" والتي ترفع علم النرويج وتقل 22 شخصاً بحسب ناشطين، كانت غادرت باليرمو في 21 تموز/يوليو. ويتوقع وصول سفينة أخرى اسمها "الحرية" ترفع علم السويد بحلول الثلاثاء قبالة سواحل غزة.

ويشارك في هذه العملية نحو 40 ناشطاً يتحدرون من 15 بلداً، بينهم فرنسيان، وفق ما أوضح أحد المنظمين بيار ستامبول الذي يشارك في ترؤس الاتحاد اليهودي من أجل السلام.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات. ويعاني السكان غالباً انقطاعاً في الكهرباء بسبب عدم إيصال كميات كافية من المحروقات.