6 قتلى نصفهم أطفال في انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

لقي 6 أشخاص حتفهم، بينهم ثلاثة أطفال، الأحد، عندما انقلب زورق مطاطي يقل 16 شخصاً قبالة ساحل غرب تركيا، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأنقذ خفر السواحل تسعة أشخاص من الزورق الليلة الماضية، بحسب الأناضول، التي أشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على شخص فقد في الحادث، الذي وقع قبالة إقليم أيفالك.

ويعتقد أن الزورق كان في طريقه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن الساحل التركي.

وتفيد إحصاءات خفر السواحل بأن 54 مهاجراً غير شرعي على الأقل لقوا حتفهم في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، أثناء محاولات العبور إلى أوروبا من تركيا.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن من حاولوا العبور إلى الجزيرة اليونانية مواطنون أتراك، بينهم اثنان يعتقد أنهما من منظمي رحلات الهجرة غير المشروعة.