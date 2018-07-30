شاهد الرعب يجتاح الهاربين من حرائق اليونان إلى البحر

ظهر فيديو مأساوي لحرائق الغابات الرهيبة التي اندلعت في #اليونان الأسبوع الماضي وحصدت 83 شخصا على الأقل.

وفي المقطع الذي يصور بلدة ماتي على بعد 29 كيلومترا شرقي العاصمة اليونانية أثينا، يظهر عشرات السكان الذين لم يجدوا مهربا من #الحرائق الرهيبة المشتعلة إلا الفرار إلى البحر.

ويعود تاريخ التقاط المقطع إلى يوم 23 يوليو/تموز، ويسجل حالة الرعب التي اجتاحت السكان، ودفعتهم دفعا إلى احتضان بعضهم بعضا داخل البحر، ودخان الحرائق المستعرة يحيط بهم.

وحاصرت الحرائق السكان في شمال شرقي أثينا داخل سياراتهم، وعلى المنحدرات الجبلية. كما التهمت الكثير من المنتجعات السياحية حول العاصمة.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا المعلنة في ظل تواصل عملية البحث عن المفقودين من منزل إلى آخر. وقال مسؤولون يونانيون إن ألف منزل و300 سيارة احترقت.

ولم يتم التعرف إلا على 30 ضحية فقط من 83 جثة التهمتها النيران. وشاركت فرق دولية في جهود الفحص الطبي للجثث في محاولة لتحديد هويتها.