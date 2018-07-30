فيديو.. مهاجرون أفارقة على شاطئ سياحي إسباني

رصد مقطع فيديو جديد لحظة وصول #مهاجرين_أفارقة إلى #شاطئ_إسباني مكتظ بالسائحين، في مفارقة غريبة.

وشق قارب المهاجرين المكتظ عن آخره البحر فجأة بسرعة رهيبة متجها إلى الرمال وسط دهشة الجميع، وقفز المهاجرون منه على الفور وسارعوا إلى الجري بأقصى سرعة مبتعدين عن الساحل، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

ووقعت الحادثة ظهيرة يوم السبت على شاطئ زاهورا في مقاطعة قادش بالقرب من رأس الطرف الأغر، وهي منطقة تقع شمال مضيق جبل طارق، ومن أقرب النقاط لسواحل #المغرب، ما يجعلها موقعا مناسبا لإنزال المهاجرين.

وأحدث وصول الأفارقة حالة من الفوضى والصدمة بين السائحين على الشاطئ الذين كانوا يستمتعون بالشمس، ويشاركون في أنشطة ترفيهية.

وسجلت مشاهد أخرى تعرض امرأة من المهاجرين على القارب لإصابة اضطرتها إلى البقاء على الشاطئ طلبا للعلاج.

وخلال الفترة من مطلع يناير إلى 25 يوليو الماضي وصل 20.992 من المهاجرين إلى #إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بـ 22.108 خلال العام الماضي بأكمله.