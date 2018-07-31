أفغانستان.. انتهاء الهجوم على مبنى حكومي ومقتل 15

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه مسلحون، الثلاثاء، على مبنى حكومي في جلال اباد بشرق أفغانستان إلى 15 قتيلاً على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال عطالله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 15 شخصاً آخرين.

وفي وقت سابق، أكد خوجياني انتهاء هجوم استمر ساعات على المبنى الحكومي بمقتل المهاجمين المتحصنين.

وقال إن "المعارك توقفت وقتل المهاجمان"، في عملية استمرت 5 ساعات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وروى شاهد، في وقت سابق، قال إن اسمه عميد: "رأيت سيارة (تويوتا) كورولا سوداء يترجل منها 3 مسلحين، فجر أحدهم نفسه على الفور، بينما اقتحم الاثنان الآخران المبنى".