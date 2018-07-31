أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار لغم في حافلة

قُتل ثمانية أشخاص وجُرح أربعون آخرون معظمهم نساء وأطفال، في انفجار لغم بحافلة الثلاثاء في غرب أفغانستان، حسب ما عُلم من مسؤولين.

وصرّح المتحدث باسم شرطة منطقة فراه، محب الله محب، لوكالة فرانس برس: "كان لغم زرعه (متمردو) طالبان لضرب قوات الأمن. لكنه انفجر في حافلة ركاب".

وأعلن المتحدث باسم حاكم الولاية ناصر مهري لفرانس برس أن الانفجار وقع بينما كانت الحافلة تقوم برحلة في منطقة بلابلوك في ولاية فراه عند الساعة 4,30 (منتصف الليل ت غ).

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنه الحافلة هيكلا متفحما وعشرات الأفغان وقد تجمعوا في المكان.