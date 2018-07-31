برلمان إسرائيل يجتمع استثنائياً بسبب "يهودية الدولة"

أعلن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل في الثامن من آب/أغسطس المقبل.

وكان 52 نائباً من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.

ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التاسع عشر من تموز/يوليو أن إقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصري" لتقرير المصير في إسرائيل.

كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل، بينما لن يكون للعربية أكثر من وضع "خاص" لم يحدد بعد.

وهذا القانون جزء من القوانين الأساسية التي هي بمثابة دستور في إسرائيل.

وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على "قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديمقراطية"، بحسب نواب المعارضة.

ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائباً لكن الجلسة لا تتضمن تصويتاً.

واستبعد آفي ديشتر، مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، الثلاثاء، للإذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد به النواب العرب في الكنيست، معتبرين أنه "عنصري".

ويمثل "فلسطينيو الداخل" 17.5 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.