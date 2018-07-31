تركيا.. رفض طلب القس الأميركي رفع الإقامة الجبرية

قال تلفزيون "خبر" الرسمي التركي، الثلاثاء، إن محكمة تركية رفضت التماساً من القس الأميركي أندرو برانسون، للإفراج عنه من الإقامة الجبرية خلال محاكمته بتهم الإرهاب.



وذكر محاميه إسماعيل جيم هالافورت لـ"رويترز"، أنه لم يتم إخطاره بحكم المحكمة.

وكانت أزمة القس تفاعلت بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على تركيا إن هي لم تفرج عن برانسون المحتجز بتهمتي الإرهاب والتجسس.

وبعد ترمب، قال وزير خارجيته، مايك بومبيو، إن نقل القس الأميركي من السجن إلى الإقامة الجبرية "غير كافٍ".

لكن تركيا قالت حينها إنها لن تتراجع بعد التهديدات الأميركية، ورفضت التدخل في شؤون القضاء.