أردوغان: لغة التهديد الأميركية لن تفيد أحداً

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن لغة التهديد الأميركية لن تفيد أحدا، وذلك مع تأزم العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي، بسبب قضية قس أميركي مسجون في #تركيا لاتهامات بالإرهاب.

وأضاف أردوغان قائلا للصحافيين في أنقرة، إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء، وإن ملاحظات العقلية الأميركية غير مقبولة.

وتابع أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سيجري محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.