أفغانستان.. مقتل 3 أجانب بعد خطفهم في كابول

قتل ثلاثة أجانب بعد خطفهم في كابول صباح الخميس، وعثر على جثثهم في ضواحي العاصمة الأفغانية، بحسب ما أكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأكدت الشرطة ووزارة الداخلية أن الرجال الثلاثة كانوا من جنسيات "هندية ومقدونية وماليزية".

وأكدت السفارة الهندية في كابول مقتل أحد رعاياها.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي "في هذه المرحلة نعتقد أنه عمل إرهابي".

وبحسب معلوماته خطف الثلاثة في حي قريب من مطار كابول الدولي.

لكن عثر على جثثهم في حي آخر خارج المدينة "في إقليم موساهي" على طريق ولاية لوغار المحاذية لجنوب شرق كابول.

وهذه المنطقة معروفة بأنها خطيرة وغير مستقرة بسبب انتشار كثيف لطالبان فيها.