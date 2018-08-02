الجيش الأردني يقصف مجموعات لداعش قرب الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني أنه قصف مجموعات لداعش حاولت الاقتراب من الحدود الشمالية مع سوريا.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة داعش الإرهابية التي تمت مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا". وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، واستمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية".

وتابع المصدر أنه "تم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم، وتابعت القوات السورية في المنطقة مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية، للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية بأعلى درجات الجاهزة للتعامل مع أية عصابات أو عناصر إرهابية وبالقوة ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود الأردن من هذه العصابات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية. ​