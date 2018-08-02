مقتل 3 فتيات بانهيار جزء من مبنى مدرسة بالسودان

أثار حادث انهيار سور حائط فصل بمدرسة خاصة للبنات بضاحية دار السلام غرب العاصمة الخرطوم ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني، حيث تسبب الحادث في فاة 3 تلميذات وإصابة 8 بإصابات متفاوتة، وتم نقلهن للمستشفى للعلاج حيث قدمت انتقادات واسعة لمنح التصاديق للمدارس الخاصة دون استيفاء الشروط الهندسية والبيئية المدرسية المثالية

ووقع حادث انهيار السور صباح أمس الأربعاء.

وفي العام الماضي أدى انهيار مرحاض إلى وفاة معلمة مدرسة بإحدى مدارس الأساس بمدينة أم درمان.

وتعاني ولاية الخرطوم من سوء التصريف في فصل الخريف، مما يلحق أضراراً بالغة بالأحياء السكنية والمرافق العامة

وفي العقدين الأخيرين انتشرت المدارس الخاصة بموازاة التدهور والانهيار الذي أصاب التعليم الحكومي ولكن خبراء في التعليم ينتقدون هذا التوسع الذي لا يخضع إلى رقابة صارمة من الحكومة.

وتتجاوز نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة نسبة 60% من جملة الطلاب.

وحمل اتحاد المدارس الخاصة في بيان له مسؤولية الحادثة لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لجهة أن تصاديق المدارس بيد الوزارة.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه سبق أن طالب بإشراكه في استخراج التصاديق الجديدة وظل في انتظار رد الوزارة منذ أبريل 2016.