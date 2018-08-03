أستراليا ونيوزيلندا تشاركان بإطفاء غابات غرب أميركا

انطلق رجال إطفاء من #أستراليا ونيوزيلندا من سيدني، اليوم الجمعة، في مهمة لمساعدة الفرق المنهكة التي تكافح #حرائق_الغابات العنيفة في شمال غربي الولايات المتحدة.

وقالت أجهزة الإطفاء الأسترالية إن الفرقة المكونة من نحو 100رجل إطفاء توجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن زادت شدة الرياح في الجبال الواقعة إلى الشمال من سكرامنتو، حيث تستعر حرائق شديدة ضمن 100 حريق في أنحاء 13 ولاية بغرب البلاد.

وأخطر هذه الحرائق هو حريق (كار فاير) الذي بدأ قبل 11 يوما، وأذكته المزروعات الظمآنة بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأسفر الحريق عن مقتل ستة أشخاص وحول 1555 مبنى إلى أنقاض ويحتل المركز السادس بين أكثر حرائق الغابات إلحاقا للدمار المسجلة في كاليفورنيا.