الخرطوم.. اكتمال ترتيبات توقيع اتفاق سلام جوبا الأحد

أكد الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، اكتمال الترتيبات بالعاصمة السودانية الخرطوم للتوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة بجنوب السودان بعد غدٍ الأحد.

وقال الدرديري في تصريحات للصحافيين بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التي وصلها صبيحة الجمعة، لإجراء مشاورات ختامية مع الرئيس سلفاكير "توقيع السلام مؤكد الأحد المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة المسلحة، بقيادة الجنرال توماس شريلو، أمس الخميس، رفض التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان صادر عنها. وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لرياك مشار، في العاصمة السودانية الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارضة أخرى.

وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن الخرطوم عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين الحكومية وحركات معارضة، أبرزها الموالية لـ"مشار"، منذ 2013.

وخلّفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات آلاف المدينيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015 في إنهائها.