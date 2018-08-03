السفارة السعودية بمصر تمنح تأشيرات حج لـ3300 فلسطيني

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن الانتهاء من كافة ترتيبات استقبال وسفر #حجاج_المحافظات_الجنوبية لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للسفارة أنه قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، بتشكيل خلية أزمة من مستشاري وكوادر السفارة للعمل على إنجاز كافة التفاصيل اللوجستية بما ييسّر على #الحجاج_الفلسطينيين إتمام شعائرهم بأفضل ظروف ممكنة.

وأشار البيان إلى أن السفارة انتهت من الحصول على تأشيرات الحج لثلاثة آلاف وثلاثمائمة جواز سفر من القنصلية السعودية بالقاهرة، وأعادت إرسال الجوازات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كي يتسنى للحجاج مغادرة القطاع.

وأوضح البيان أن مندوبي السفارة سيكونون في استقبال أفواج الحجاج في معبر #رفح_البري، ثم سيرافقونهم حتى مطار القاهرة الدولي، حيث سيكون كوادر السفارة في استقبالهم لتسهيل كافة المعاملات في المطار قبيل التوجه إلى الأراضي السعودية، حيث يغادر #الحجاج عبر أربع رحلات طيران ابتداءً من الرابع من أغسطس حتى الثامن من أغسطس، كما سيكون كوادر السفارة في استقبال الحجيج بعد عودتهم المباركة من الأراضي الحجازية وسيرافقونهم في طريق عودتهم حتى معبر رفح البرّي.