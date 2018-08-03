روسيا تنفي انتهاك القيود الأممية على العمالة الكورية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن السفير الروسي لدى #كوريا_الشمالية، قوله الجمعة، إن موسكو لم تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، التي تقيد تشغيل العمالة الكورية الشمالية، ولم تجلب أي عمال جدد من هناك.

وأكد السفير ألكسندر ماتسيجورا أن أي تصاريح عمل جديدة لعمال من كوريا الشمالية في روسيا صدرت لعمال موجودين بالفعل في بلده ويعملون فيها بموجب عقود قديمة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد أشارت، الخميس، إلى أن #روسيا تسمح لآلاف العمال الجدد من كوريا الشمالية بدخول البلاد، وتصدر تصاريح عمل جديدة، فيما يمثل انتهاكاً محتملاً لعقوبات الأمم المتحدة.

كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن سجلات وزارة الداخلية الروسية أن أكثر من 10 آلاف عامل كوري شمالي جديد سجلوا أسماءهم في روسيا منذ أيلول/سبتمبر. وقالت إن سجلات وزارة العمل التي حصلت عليها أظهرت أن 700 تصريح عمل جديد على الأقل صدرت لكوريين شماليين في روسيا هذا العام.

ومنع العمالة جزء من مجموعة عقوبات أوسع تهدف إلى وقف تدفق إيرادات مهمة لنظام كيم جونغ أون. كذلك لفتت الصحيفة إلى أن معظم الأموال التي يجنيها مواطنو كوريا الشمالية في الخارج ينتهي بها المطاف في خزائن الحكومة.