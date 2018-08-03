حصيلة الاعتداء على مسجد بأفغانستان ترتفع إلى 35 قتيلاً

ارتفعت السبت إلى 35 حصيلة قتلى الاعتداء الانتحاري الجمعة على مسجد في مدينة غارديز في شرق أفغانستان، فيما بلغت حصيلة الجرحى 94.

وأشار حاكم ولاية باكتيا شاميم خان كاتاوازي في تصريح لفرانس برس "إلى وجود ثلاثة أطفال بين القتلى الـ35، فيما بلغ عدد الجرحى بحالة الخطر 17 نقلوا بالمروحيات إلى كابول". وكانت الحصيلة السابقة الجمعة أعلنت سقوط 29 قتيلا و81 جريحا.

وقال قائد شرطة ولاية باكتيا الجنرال راضي محمد مندوزاي لوكالة فرانس برس "لدينا 20 قتيلا ونحو 50 جريحا. جميع الضحايا من الحجاج تجمعوا لصلاة الجمعة عندما لقوا مصرعهم".

وأضاف "كان هناك انتحاريان أطلقا النار داخل المسجد قبل أن يفجرا أحزمتهما".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشرطة قالت إن مسلحين اثنين على الأقل دخلا مسجد خواجة حسن في مدينة كرديز بإقليم باكتيا، حيث كان العشرات يؤدون صلاة الجمعة.



وقال المسؤول الحكومي الكبير، عبد الله هزرات، من موقع الهجوم: جمعت فرق الطوارئ الكثير من الجثث من المسجد ونقلت عددا كبيرا من المصابين إلى المستشفى.



وأبلغ شاهد رويترز أن المصلين كانوا يؤدون الصلاة، حينما فجر رجل عبوات ناسفة. كما أفادت تقارير بأن مهاجماً ثانياً فتح النار على المصلين.