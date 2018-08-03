مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

قُتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات مساء الجمعة قرب الحدود شرق مدينة #غزة، وفق الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة إن أحمد يحيى عطا الله ياغي البالغ من العمر 25 عاماً قُتل برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

وأضاف القدرة "أصيب 120 مواطناً آخر، وهذه هي حصيلة أحداث الجمعة الـ19 لمسيرات العودة في المناطق الشرقية (الحدودية) لقطاع غزة"، مبيناً أنه "نقل 50 مصاباً إلى مستشفيات القطاع المختلفة لتلقي العلاج ومن بينهم ثلاثة مصابين في حالة خطرة، فيما تم علاج 70 مصاباً آخرين".

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات "مسيرات العودة" بعد ظهر الجمعة. وشارك في هذه الاحتجاجات رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة من الخارج الذين وصلوا مساء الخميس إلى قطاع غزة.