نزعوا أعضاءه في بنغلاديش.. مأساة لاجئ من الروهنغيا

اتهمت أسرة روهنغية لاجئة في #بنغلاديش مستشفى بالبلد الأخير، بقتل وسرقة أعضاء ابنها بعد أن خضع لعمليات جراحية بمناطق مختلفة من جسمه من دون داع طبي.

ونقلت وكالة أنباء أراكان (ANA) عن أسرة الضحية قولها إن ابنها أُدخل مستشفى بمنطقة كوتوبالونغ بمدينة كوكس بازار البنغالية على الحدود مع ميانمار، بعد شعوره بمغص خفيف.

ووفق المصدر نفسه، مكث الشاب -الذي لم يحدد سنّه- بالمستشفى لعدّة أيام، قبل أن تعيده الأخيرة إلى أسرته جثّة هامد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حصلت عليها الوكالة جثة الشاب الروهنغي، وعليها علامات خضوعه لعمليات جراحية وسط البطن، وفي جنبه وعلى مستوى الرقبة والمعصمين.

كما أظهرت أيضا عدم وجود أعضائه الداخلية القابلة للزراعة، إضافة إلى عدم وجود جزء من عضوه التناسلي .

وقالت أسرة الشاب إن لصوص الأعضاء البشرية سرقوا حياة ابنهم بقتله عمدا، للمتاجرة بأعضائه والاستهانة بكرامته الإنسانية بإجراء عمليات غير ضرورية،

واعتبر المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان (غير حكومي) هذه الحالة سابقة تاريخية في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش. كما رأى أنها حالة تنذر بالخطر، في حال صحة كل المعلومات التي أشارت إليها أسرة الشاب وعاينها مراسل وكالة أنباء أراكان.

وقال المرصد، في بيان: "في كل الأحوال، فإنه لا يسمح لأي شخص إجراء عمليات بهذا القدر والحجم من دون إذن أسرة المريض، ومن دون إبداء الدواعي الصحية لفعل ذلك".

وأضاف البيان أن جميع الدلائل تشير إلى وجود متاجرة بأعضاء الشاب، لافتا إلى أنه يتابع الحالة عن كثب لمراسلة الجهات الحقوقية والقضائية بشأنها.

ولم تورد الوكالة أي تعقيب حول الموضوع من إدارة المستشفى المعني.

وأسفرت الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي تستهدف، منذ أغسطس/آب 2017، الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، غربي #ميانمار، من قبل جيش البلاد ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، المسلمين الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.