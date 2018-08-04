اليونان ترفض تسليم تركيا صحافياً.. وتمنحه اللجوء

رفضت وزارة العدل اليونانية أن تسلم أنقرة الصحافي التركي، تورغوت كايا، الذي حكم عليه في بلاده لمشاركته في منظمة "إرهابية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.

وكان كايا أوقف للمرة الأولى في اليونان في نيسان/أبريل 2015. وأفرج عنه قبل أن يتم توقيفه مجدداً في شباط/فبراير الفائت بناء على مذكرة أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول).

ودانته المحكمة العليا اليونانية نهاية أيار/مايو ووافقت على تسليمه لتركيا التي تطالب به ليمضي عقوبة لمشاركته في منظمة "إرهابية"، وفق المصدر نفسه.

وبقي مذاك مسجوناً في انتظار القرار النهائي لوزارة العدل اليونانية التي يعود إليها القرار الأخير في شأن تسليمه.

وأوضح المصدر أن الدوائر المعنية في اليونان وافقت أخيراً على منح تورغوت كايا اللجوء، من هنا فإن قرار وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس رفض تسليمه كان متوقعاً.

وتوترت العلاقات بين أثينا وأنقرة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016. ومنحت اليونان اللجوء لثمانية عسكريين أتراك فروا من بلادهم بعد ساعات من المحاولة وتتهمهم أنقرة بالمشاركة في الانقلاب الفاشل. ومنح هؤلاء اللجوء أيضاً.

وتصاعد التوتر بعدما أوقفت السلطات التركية في آذار/مارس جنديين يونانيين قرب الحدود اليونانية التركية بتهمة "دخول منطقة محظورة".

واحتجت أثينا مراراً على توقيفهما والتأخر في محاكمتهما.

وأفاد الجنديان أنها "ضلا طريقهما بسبب الضباب خلال تسيير دورية على الحدود"، ولم تكن لديهما نية انتهاك الأراضي التركية.