مصرع 18 بتحطم مروحية روسية والعثور على "صندوقيها"

أعلنت السلطات الروسية، السبت، مصرع 18 شخصاً جراء تحطم مروحية في إقليم كراسنويارسك شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قالت مصادر أمنية إن مروحية تابعة لشركة "يوتاير" تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك.

وأوضحت المصادر أن المروحية احترقت عند اصطدامها بالأرض، ما أدى إلى مصرع 18 شخصاً كانوا على متنها، بينهم طاقمها المكون من 3 أشخاص.

وترجح السلطات الروسية تحطم المروحية بسبب عطل تقني أو خطأ من قبل الطيار الذي كان يقودها.

كما تحقق السلطات في احتمال أن تكون المروحية تحطمت بسبب اصطدامها بشحنة كانت تقلها مروحية أخرى أقلعت من نفس المنطقة.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على الصندوقين الأسودين للمروحية المتحطمة.