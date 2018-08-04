مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن فتى فلسطينياً توفي الاثنين متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن الفتى معاذ زياد الصوري (15 عاماً)، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قتل متأثراً بجروحه التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الجمعة.

وبذلك، يرتفع إلى 159 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.

وتصاعد التوتر منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وتبرّر إسرائيل ذلك بالدفاع عن حدودها خشية حصول تسلل جماعي، متهمة حركة حماس بالسعي إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.

ومنذ 2014، يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.