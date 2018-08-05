أفغانستان.. مقتل 3 جنود من قوات الناتو بعملية انتحارية

أعلنت قيادة قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان، مقتل 3 من جنودها، الأحد، في عملية انتحارية استهدفت دوريتهم في شرق البلاد.

كما قتل جنديان أفغانيان في الهجوم، وأصيب جندي أميركي بجروح، بحسب ما أفادت قيادة القوات الأطلسية في بيان من دون أن تحدد جنسية الجنود الثلاثة.

وتبنت حركة طالبان على تويتر "تفجيراً استهدف قوات المحتل الأميركي في شاريكار هذا الصباح وقتل وجرح 8 أميركيين"، ما يمكن أن يشير إلى العملية الانتحارية.

وقال الملحق الإعلامي للقوات الأطلسية اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، إن "الاعتداء وقع قرب شاريكار في محافظة باروان" على مسافة حوالي 70 كلم شمال كابول.

وأوضح في البيان أن "انتحاريا قتل 3 من عناصر (قوة) "الدعم الحازم" خلال دورية مشتركة مع القوات الأفغانية في شرق أفغانستان".

من جهته، قال حاكم ولاية باروان، إن الاعتداء وقع "قرابة الساعة 6:00 ت غ هذا الصباح (1:30 ت غ) قرب مدينة شاريكار".

وأقر مسؤولو الحلف الأطلسي بأن "عنصر القوة الذي أصيب بجروح أميركي"، لكنهم ذكروا أن القوات "تتبع سياسة تقضي بعدم الإفصاح عن هوية الضحايا قبل أن تعلنها السلطات الوطنية المعنية".

وقتل عنصران من القوات الأميركية في غضون أسبوع في منتصف يوليو/تموز، ما يرفع إلى 4 عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا هذه السنة في أفغانستان.