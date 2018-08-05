91 قتيلاً بزلزال إندونيسيا ومئات المصابين

ذكر مسؤولون بالوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية الأحد، ارتفع إلى 91.

وأصيب ما لا يقل عن 209 أشخاص.

وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ووقع في الساعات الأولى من مساء الأحد.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن شخصين قتلا في جزيرة بالي المجاورة.

وأضاف أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات، بحسب رويترز.

وأكدت الوكالة أنه جرى إجلاء الآلاف من مبان إلى أماكن إيواء في الهواء الطلق.

كما أصيب العشرات، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقبل أسبوع أدى زلزال في ذات الجزيرة التي يرتادها المصطافون والسائحون إلى مقتل 17 شخصاً.

وبلغت قوة زلزال الأحد 6.9 درجات، وكان مركزه على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا أن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد "تسونامي".

وقال دويكوريتا كارناواتي رئيس وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء للتلفزيون المحلي "الرجاء أن تتوجهوا إلى المناطق المرتفعة والمحافظة على الهدوء وعدم الهلع".

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادي الناشط بركانياً وزلزالياً.

وفي 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجة قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفاً في إندونيسيا.