مقتل 3 في انفجار بوسط العاصمة الصومالية مقديشو

قالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في شارع رئيسي بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد. وقال شاهد من رويترز إنه رأى ثلاث جثث بعد الانفجار.

وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة كانت متوقفة أمام مطعم في شارع مكة المكرمة المزدحم انفجرت.

ودمر الانفجار واجهة المطعم وتلطخت الأرض والمقاعد بالدماء.

وقال ضابط الشرطة الرائد عبد الله حسين لرويترز "انفجرت سيارة ملغومة متوقفة أمام مطعم".

وقال عبدي كار عبد الرحمن من خدمة أمين للإسعاف "حتى الآن نقلنا قتيلين وسبعة مصابين".

وأوضح شاهد من رويترز أنه رأى ثلاث جثث وحطام ثلاث سيارات ومركبة صغيرة بثلاث عجلات (توك توك).

وهناك حالة من الفوضى والعنف تعم الصومال منذ عام 1991. وتقاتل حركة الشباب لإسقاط الحكومة المدعومة من الغرب.