موسكو.. بدء تشريح جثث 3 صحافيين قضوا بإفريقيا الوسطى

أعلنت النيابة العامة الروسية أن جثث الصحافيين الروس الثلاثة الذين قتلوا الاثنين الماضي في جمهورية #إفريقيا_الوسطى أثناء سعيهم لكتابة تحقيق حول وجود مرتزقة روس في هذا البلد، نقلت الأحد إلى #موسكو.

وسيقوم طبيب شرعي بتشريح جثث المراسل الحربي أورخان جمال، ومخرج الأفلام الوثائقية #ألكسندر_راستورغييف، والمصور كيريل رادتشينكو ،"لتحديد أسباب وفاة الروس الثلاثة" كما أعلنت النيابة العامة في بيان.

وقالت وزارة العدل الروسية إن "العمل مستمر لتوضيح ظروف الجريمة. ويتم حاليا الاستماع إلى أشخاص قد تكون في حوزتهم معلومات تتعلق بالتحقيق".

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن النعوش الثلاثة وصلت إلى مطار موسكو صباح الأحد على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية.

وكان الثلاثة يتعاونون مع #مركز_إدارة_التحقيقات وهو مشروع أطلقه المعارض الروسي المنفي ورجل الأعمال السابق #ميخائيل_خودوركوفسكي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن الصحافيين الروس الثلاثة "تعرضوا لهجوم من قبل مجهولين بهدف سرقتهم وقتلوا أثناء محاولتهم المقاومة".

وفي آذار/مارس، أعلنت موسكو إرسال خمسة ضباط و170 مدربا مدنيا إلى إفريقيا الوسطى.

ومنذ بداية 2018، نشرت روسيا مدربين عسكريين في إفريقيا الوسطى وسلمت جيش هذا البلد أسلحة وضمنت أمن الرئيس فوستان تواديرا، الذي عيّن مستشار روسيا لشؤونه الأمنية.