بريطانيا ستطلب من روسيا تسليم رجلين في هجوم بغاز أعصاب

نقلت صحيفة "غارديان"، اليوم الاثنين، عن مصادر حكومية وأمنية قولها إن #بريطانيا مستعدة لمطالبة #روسيا بتسليم رجلين تشتبه في أنهما نفذا هجوما بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن المدعين استكملوا طلب التسليم وبات جاهزا لتقديمه.

وعُثر على #سيرغي_سكريبال، وهو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية الروسية، أفشى أسرار عشرات من العملاء للمخابرات البريطانية، وابنته، يوليا فاقدي الوعي على مقعد عام في سالزبري في أوائل مارس/آذار.



وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في تسمم سكريبال وابنته، وأعلنت أن السم المستخدم #نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب مميت طوره الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ونفت روسيا مرارا أي ضلوع لها في الهجوم.



ومن المرجح أن ترفض روسيا طلب التسليم وتخاطر بتأجيج التوترات الدبلوماسية بين لندن وموسكو التي وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ويحظر الدستور الروسي تسليم مواطنين روس إلى دول أخرى. ورفض مسؤولون تسليم رجال مطلوبين إلى لندن بتهمة قتل ألكسندر ليتيفينكو باستخدام نظائر مشعة عام 2006.