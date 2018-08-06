فنزويلا تعتقل 6 أشخاص عقب محاولة اغتيال الرئيس

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي الأحد اعتقال ستة "إرهابيين" متهمين بالسعي إلى استهداف الرئيس #نيكولاس_مادورو الذي أكد أنه كان ضحية "اعتداء".

وقال الوزير نيستور ريفيرول: "لدينا حتى الآن ستة إرهابيين معتقلين والعديد من الآليات المصادرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على أدلة دامغة".

واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالمسؤولية عن الاعتداء الذي استهدفه السبت في #كراكاس، وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نُفذ بطائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة.

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين "الهجوم" في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.