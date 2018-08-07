الأردن يرفض أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، وقوف #الأردن إلى جانب المملكة العربية #السعودية الشقيقة وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الأردن أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت موقف المملكة الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التي يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت غنيمات على حق السعودية السيادي والقانوني في حماية أمنها الوطني، وأشادت بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات #الشعب_السعودي الشقيق، وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.