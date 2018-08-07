السودان يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا

أعلنت الخرطوم مساندتها للرياض في الإجراءات التي اتخذتها بطرد السفير الكندي لدى المملكة وتجميد التعاملات التجارية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان مساء الاثنين، إن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يأتي متسقاً مع موقفه المبدئي الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها، بجانب محاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة، وما تستهدف من نيل لسيادة الدول تحت ذرائع واهية ومختلفة.

وأشار البيان إلى أن السودان يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلي وسيادتها.