رئيس المكسيك المنتخب رداً على ترمب: لا أحد يهددنا

قال الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين إنه لا أحد سيُهدّد بلاده في المستقبل ببناء جدار على الحدود، في رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وشدد لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر، على أنّ "المكسيك ستصبح قوّة، وستُغيّر توازن القوى. لن يُهدّدنا أحد بإغلاق حدودنا أو بعسكرة الحدود أو ببناء جدار".

وأضاف أن المكسيك "ستشهد نموًا، وستكون هناك وظائف".

وكان ترمب كتب في الآونة الأخيرة على تويتر أنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى حدود آمنة خصوصا لأنّ المكسيك سجلت عددا قياسيا من عمليات القتل عام 2017.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "حوارا وديا" مع الرئيس المكسيكي المنتخب في مكسيكو، وسط تزايد الخلافات على مواضيع عدة بين بلديهما.

وترأس بومبيو وفدا مهما يضم وزير الخزانة ستيف منوتشين ووزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن وصهر دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.

لكنّ مناقشات الوفد الأميركي في مكسيكو لم تتطرق إلى الموضوع الجدلي المتعلّق ببناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية.