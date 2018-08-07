مجلس علماء باكستان يندد بالتدخل في الشؤون السعودية

أعلن مجلس علماء باكستان برئاسة الشيخ طاهر الأشرفي، رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وانتقد المجلس في بيان له موقف كندا وتدخلها السافر في شؤون المملكة تحت ذريعة حقوق الإنسان، وأكد المجلس تأييده لموقف حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه القوانين التي تتبناها في إدارة شؤونها ومصلحة شعبها، منددا بأنشطة بعض الجهات باسم المجتمع المدني.

كما شجب بيان مجلس علماء باكستان استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الحوثية على بلاد الحرمين الشريفين وفي الأشهر الحرم وأيام الحج دونما احترام للمشاعر الدينية والأعراف الدولية، وحث المجلس الدول الإسلامية على الوقوف إلى جانب السعودية من أجل وضع حد للإرهاب والتطرف الذي تمارسه الميليشيات الحوثية.

كما طالب مجلس علماء باكستان الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بوضع حد للميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها، مجددا وقوفه إلى جانب السعودية حكومة وشعبا، مثمنا مواقفها المشرفة.