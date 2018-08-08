إسرائيل ترحّل 7 نشطاء سويديين حاولوا كسر حصار غزة

قامت إسرائيل بترحيل سبعة نشطاء سويديين بعد أن احتجزتهم قوات البحرية الإسرائيلية أثناء تواجدهم على سفينة كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، حسب ما أفاد منظمو رحلة السفينة الأربعاء.

ووصل أربعة من النشطاء إلى بلدهم الأربعاء، ويتوقع وصول الثلاثة الآخرين في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما صرح درور فيلر المتحدث باسم السفينة لوكالة فرانس برس.

وفي وقت متأخر من الجمعة اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة "فريدوم فور غزة" (الحرية لغزة) "بموجب القانون الدولي"، قبل أن يتم سحبها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وقال فيلر إن السفينة كانت تحمل معدات طبية وعليها طاقم من 12 ناشطاً من السويد وإسبانيا وكندا وألمانيا وفرنسا. وتم ترحيلهم جميعاً إلى بلادهم.

من ناحيتها قالت وزير خارجية السويد مارغون ولستروم، الأربعاء، إن اعتراض إسرائيل للسفينة وصعود قواتها عليها واحتجاز النشطاء والطاقم هو انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت في بيان أن "الحكومة السويدية على اتصال بالسلطات الإسرائيلية بشأن السفينة التي كانت متجهة إلى غزة، وأكدت أن تصرفات السلطات الإسرائيلية بخصوص السفينة التي ترفع العلم السويدي والأفراد المتواجدين على متنها مخالفة للقانون الدولي".

كما طالبت الوزيرة وحكومتها بالإفراج عن السفينة وحمولتها.

وسفينة "فريدوم، هي ثاني سفينة من "أسطول الحرية" الذي تم اعتراضه أثناء توجهه لكسر الحصار عن غزة، بحسب المنظمين.

وغادرت أربع سفن الدول الإسكندنافية في منتصف أيار/مايو وتوقفت في نحو 28 ميناء، ولا تزال سفينتان متخلفتين بعد توقف في ميناء بالميرو الإيطالي.