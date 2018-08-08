البشير يطلع على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية مع مصر

اطلع الرئيس السوداني عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى لقائه ظهر الثلاثاء ببيت الضيافة الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحضور الفريق أول كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة السوداني، على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين التي جرت بالخرطوم.

وأوضح الفريق كمال عبد المعروف في تصريحات صحفية عقب اللقاء بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف: "نعي التهديدات التي تحيط بالبلدين والمنطقة مما يتطلب تعزيز التنسيق عالي المستوى في محاور العمليات والتدريب والدوريات المشتركة علي الحدود".

وأشار عبد المعروف إلى أنه خلال الاجتماعات على مستوى الخبراء تم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تصب في تطوير التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أشار الفريق حجازي إلى أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة أكبر مما خُطط له بكثير ما يؤكد عمق علاقات البلدين واستعدادهما للعمل المشترك.

وقال إن القوات المسلحة المصرية تعتبر امتدادا للقوات المسلحة السودانية ومنفتحة على كل ما تتطلبه مصلحة البلدين بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي.