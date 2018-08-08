الصين: نعارض أي عقوبات أحادية الجانب على إيران

قالت الخارجية الصينية، الأربعاء، رداً على سؤال عن العقوبات الأميركية على إيران، إن بكين تعارض العقوبات أحادية الجانب.

وأضافت أن التعاون التجاري مع إيران لا ينتهك أي قرارات لمجلس الأمن الدولي، مضيفة أنه ينبغي حماية الحقوق المشروعة للصين.

تأتي تصريحات بكين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسلته بالفاكس لـ"رويترز" إن بكين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و"سياسة الذراع الطويلة".

وقرر ترمب هذا العام الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني متجاهلاً مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.

وتقيم الصين علاقات تجارية وثيقة مع طهران خاصة في قطاع الطاقة.

وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يومياً من طهران أي نحو 7% من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنوياً.