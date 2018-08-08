رئيس الفلبين يهدد بقتل عناصر شرطة

هدد الرئيس الفلبيني، #رودريغو_دوتيرتي، بقتل عناصر شرطة بلاده المتورطين بارتكاب جرائم.

وخلال اجتماع عقده في القصر الرئاسي مع 102 شرطي مشتبهين بارتكاب جرائم مختلفة، هدد الرئيس الفلبيني بإصدار أوامر قتل بحقهم في حال أخطأوا من جديد.

وقال دوتيرتي إنه سيبحث في ملفات بعض عناصر الشرطة كل على حدة.

وأضاف: "سأقتلكم بالفعل إذا استمريتم على هذا الحال. بعد الآن سيراقبكم فريق خاص. سأصدر تعليمات بقتلكم في حال ارتكابكم أي خطأ صغير".

وخاطب دوتيرتي عوائل عناصر الشرطة: "إذا مات هؤلاء الشرطيون فلا تغضبوا علينا باسم حقوق الإنسان. لأني وجهت تحذيراتي".

يشار إلى أن عناصر الشرطة المذكورين يواجهون تهمًا بارتكاب جرائم مثل الفساد والاغتصاب وتجارة المخدرات.