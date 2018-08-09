باكستان تعلن تضامنها مع السعودية

صرح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور، محمد فيصل، أن باكستان تتابع بقلق بالغ الأزمة التي تشهدها العلاقات بين السعودية وكندا، وأضاف بيان صادر عن مكتبه أن باكستان تتضامن مع المملكة العربية السعودية.

وتابع البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تدعم على الدوام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وأسس العلاقات الدولية السلمية والودية.

وأشار فيصل إلى أن بلاده تتفق تماماً مع ما جاء في بيان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأن المملكة العربية السعودية تحظى باحترام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك هي بالنسبة للشعب الباكستاني.

وشدد البيان على أن وقوف #باكستان إلى جانب #السعودية في الذود عن سيادتها موقف مبدئي وأصيل يقوم على أسس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.