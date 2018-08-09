بسبب "كريستال".. ورطة جديدة لحفيد مؤسس الإخوان

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، طلباً ثانياً بإخلاء السبيل تقدّم به حفيد مؤسس جماعة الإخوان #طارق_رمضان، الموقوف منذ 6 أشهر بتهم #اغتصاب، حسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي.

وكان القضاء قد رفض طلباً أول بإخلاء السبيل قدّمه رمضان في مايو، تقدّم الدفاع بطلب جديد مماثل في 19 يوليو، إثر إدلاء المرأة الأولى التي تتّهمه باغتصابها بشهادتها.

وبرّر القضاة قرارهم بأن المواجهة التي كانت مقررة أصلاً في 18 يوليو، بين رمضان والمدّعية الثانية الملقبة بـ"كريستال" أرجئت إلى 18 سبتمبر بسبب وضعها الصحي.

وتذرع فريق الدفاع عن رمضان بحالته الصحية، كونه مصاباً بالتصلّب اللوحي، لكن خبيرة طبّية أكّدت أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.

واقترح فريق الدفاع أن يسلّم رمضان، الموقوف منذ مطلع فبراير، جواز سفره السويسري وأن يمنح إطلاق سراح مشروطاً، أي أن يبقى تحت الرقابة القضائية في المنطقة الباريسية ويدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو.

وفي نهاية يوليو رفض قضاة التحقيق الثلاثة المكلّفون بالملفّ ثم قاضي الحريات هذا الطلب، فطعن فريق الدفاع بقرارهم.