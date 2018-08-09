زلزال إندونيسيا المدمر.. 164 قتيلاً و156 ألف مشرد

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، الأحد، إلى 164 قتيلاً، فيما تشرّد 156 ألف شخص، بحسب ما أفادت السلطات، الخميس، في وقت كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 131 قتيلاً.

وتسبّب الزلزال بقوة 6.9 درجة، الذي وقع مساء الأحد، بمشاهد ذعر بين السكان والسياح، بعد أسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلاً على الأقل في هذه الجزيرة البركانية التي يرتادها السياح نظراً إلى شواطئها.

من جهته، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بوروو نوغروهو: "قتل 164 شخصاً وأصيب 1400 على الأقل بجروح بالغة، وتشرّد 156 ألف شخص".

وكانت فرق الإغاثة لا تزال ترفع الأنقاض، الأربعاء، بواسطة جرافات. كما تضررت عشرات آلاف المنازل، بحسب السلطات التي أعلنت عن نقص في الطواقم الطبية والمواد الأساسية.

وقال حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى، حيث تقع لومبوك، محمد زين المجدي، إن "مواردنا البشرية محدودة، يلزمنا مساعدون طبيون في الملاجئ الهشة".

وتابع المجدي: "آثار الزلزال هائلة بالنسبة إلينا هنا في جزر سوندا الغربية. إنها أول تجربة لنا من هذا النوع".