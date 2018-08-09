ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب إندونيسيا لـ 319 قتيلا

أعلن وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة #لومبوك_الإندونيسية، الأحد، وبلغت قوته 6,9 درجة، ارتفعت إلى 319 قتيلا.

وقال الوزير "الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 319 شخصا". وكانت الحصيلة الرسمية الأخيرة تشير إلى مقتل 164 شخصا.

وضرب زلزال جديد بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، الخميس، جزيرة لومبوك الإندونيسية، بحسب المركز الأميركي لرصد الزلازل، بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 6.9 درجة، أوقع 164 قتيلاً على الأقل.

ووقع زلزال الخميس شمال الجزيرة في المنطقة نفسها التي تعرضت للزلزال الأحد. في المقابل، قدرت هيئة رصد الزلازل الإندونيسية قوة الهزة بـ 6.2 درجة.

من جهته، قال الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغروهو، إن الزلزال وقع شمال الجزيرة في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال الأحد، لكن ليس هناك خطر حصول تسونامي.

ولفت نوغروهو إلى أنه منذ زلزال الأحد "حصلت 355 هزة ارتدادية" متفاوتة القوة.

يشار إلى أن بعض السكان الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأحد كانوا في ملاجئ خرجوا إلى الشارع مذعورين.

وروى شاهد يدعى سري لقسمي لوكالة فرانس برس: "كنا عالقين في ازدحام السير أثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قوياً جداً".

وتأكد مقتل 164 شخصاً في زلزال الأحد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية، فيما أصيب 1400 بجروح وتشرد 156 ألف شخص.