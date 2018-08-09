مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال في غرق قارب قبالة تركيا

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بينهم سبعة أطفال صباح الخميس عندما #غرق قاربهم قبالة الساحل الغربي لتركيا، بحسب الإعلام المحلي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن #حرس_السواحل الأتراك أنقذوا أربعة أشخاص بعد غرق القارب الذي كان متوجهاً إلى اليونان ويحمل مهاجرين عراقيين، قبالة منتج كوساداسي التركي.

وأشارت إفادات أولية من #المهاجرين إلى أنه ليس هناك مفقودون، بحسب الوكالة. وواحد من المهاجرين سوري بينما الباقي من العراقيين. والقتلى التسعة جميعاً عراقيون.

وتركيا من بين الطرق الرئيسية للمهاجرين الفارين من سوريا وغيرها من مناطق النزاع، مثل أفغانستان والعراق، إلا أن أعدادهم انخفضت منذ بلغت ذروتها في 2015.

وعبر أكثر من مليون شخص من تركيا إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، في 2015 في أسوأ أزمة مهاجرين يواجهها الاتحاد منذ الحرب العالمية الثانية. وأبرمت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في 2016 لوقف تدفق اللاجئين.