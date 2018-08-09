غزة.. الفصائل تعلن "انتهاء الجولة الحالية من التصعيد"

أعلنت "غرفة العمليات المشتركة" للفصائل الفلسطينية في غزة، انتهاء الجولة الحالية من التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي من طرف واحد.

وقالت غرفة العمليات في بيان صحافي مقتضب أصدرته، الخميس، إن استمرار الهدوء في غزة "مرتبط بسلوك الاحتلال"، مضيفة: "المقاومة ردت على جرائم العدو في غزة".

بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن الفصائل في غزة قصفت حوالي 180 صاروخاً باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة، في الوقت الذي نفذ فيه نحو 150 غارة على أهداف متنوعة في القطاع منذ مساء أمس الأربعاء.

وأسفر القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة، عن وفاة 3 فلسطينيين، بينهم شاب وسيدة حامل فلسطينية وابنتها، فيما أصيب أكثر من 12 آخرين بجروح متفاوتة في القصف المركز الذي طال مناطق مختلفة ومتفرقة بغزة.

جاء ذلك بعدما تحدث الجانبان عن تقدم في جهود للأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة لإنهاء أعمال عنف مستمرة منذ شهور.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان أثناء الليل "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير للعنف بين غزة وإسرائيل، لا سيما من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة باتجاه التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل".

وأضاف أن الأمم المتحدة اشتركت مع مصر في "جهد لم يسبق له مثيل" لتجنب نشوب صراع خطير، لكنه حذر من أن "الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة بعواقب مدمرة على الجميع".

وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارة لكولومبيا هذا الأسبوع لحضور محادثات هدنة غزة، ومن المقرر أن يجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم الخميس لمناقشة المفاوضات.